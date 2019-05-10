WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Windows Phone

Менло-Парк, США, , 08:12 — REGNUM Разработчики мессенджера WhatsApp прекратят поддержку всех операционных систем на базе Windows Phone 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

После прекращения поддержки мессенджер сможет перестать работать на мобильных устройствах с операционной системой Windows Phone в любое время.

В WhatsApp рекомендуют к использованию устройства с операционными системами Android (версии 4.0.3 и выше) и iOS (весрии 8 и выше). Также поддерживаются некоторые устройства с операционной системой KaiOS (версии 2.5.1 и новее).

Отметим, компания Microsoft также отказалась от развития операционной системы Windows 10 Mobile, пришедшей на смену Windows Phone.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Microsoft объявили, что выпуск обновлений для операционной системы Windows 10 Mobile будет прекращён в декабре 2019 года. В Microsoft порекомендовали пользователям устройств с этой системой после прекращения поддержки перейти на Android или iOS.

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