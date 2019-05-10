Глава Amazon рассказал о планах по колонизации Луны

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефри Безос рассказал о планах по колонизации Луны на пресс-конференции в Вашингтоне. Мероприятие транслировалось в эфире ABC News.

В 2000 году основатель крупнейшей площадки электронной коммерции Amazon Джефри Безос создал аэрокосмическую компанию Blue Origin. Приоритетным направлением новой компании было объявлено развитие космического туризма. Однако Безос решил не ограничиваться суборбитальными полётами.

На конференции в Вашингтоне глава Blue Origin заявил, что компания работает над проектом по колонизации Луны.

«Мы собираемся проложить дорогу в космос», — заявил Безос.

Он представил прототип космического корабля «Blue Moon», который должен стать одним из ключевых элементов лунной инфраструктуры. Космический аппарат, работа над которым велась в течение трёх лет, сможет нести полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонн. Безос добавил, что летом начнутся испытания двигателя BE-7, разработанного специально для лунного посадочного модуля.

Глава Amazon отметил, что в будущем человечество должно будет колонизировать не только Луну, но и некоторые планеты Солнечной системы.

«Пришло время вернуться на Луну и на этот раз там остаться», — подытожил Безос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая компания Blue Origin провела одиннадцатый испытательный запуск корабля New Shepard, который разрабатывается для осуществления туристических полётов.

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