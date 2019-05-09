Четверг, 9 Мая 2019 года
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Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие

Техника

Японские компании объединят усилия в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома»

Токио, 9 мая 2019, 13:06 — REGNUM  Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома». Об этом сообщает Kyodo.

Решение о создании совместного предприятия было объявлено на совместной пресс-конференции исполнительного директора Toyota Масаёши Шираянаги его коллеги из Panasonic Макото Китано, прошедшей 9 мая в Токио.

В состав нового совместного предприятия войдут дочерние компании Toyota и Panasonic, связанные с жилищным строительством, включая Toyota Home, Misawa Home, Panasonic Homes, Panasonic Construction Engineerin и Matsumura-gumi. Каждая из компаний получит 50% акций совместного предприятия.

Отмечается, что новая организация также будет заниматься технологической инфраструктурой современных городов, включая развитие технологий автоматизированного вождения и интернета вещей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января Toyota и Panasonic объявили о создании совместного производства твердотельных аккумуляторов для электромобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota и Panasonic совместно разработают аккумуляторы для электромобилей

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