В Германии запустили экспериментальную линию грузовых троллейбусов

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:42 — REGNUM Немецкий концерн Siemens AG запустил экспериментальный участок линии для грузовых троллейбусов EHighway. Об этом сообщает New Atlas.

Проект Siemens EHighway предусматривает строительство специальных шоссе вдоль автобанов, оснащённых контактной сетью, подключенной к тяговым подстанциям. Эти шоссе будут использоваться для перевозок посредством специальных гибридных грузовых автомобилей, оборудованных токоприёмниками. Специалисты Siemens считают, что такие системы позволят не только уменьшить количество выбросов выхлопных газов, но и повысить энергоэффективность.

Первые две экспериментальные линии EHighway были запущены в Швеции и США, теперь Siemens сообщил о запуске линии в Германии. Результаты экспериментальных грузоперевозок на линии EHighway между развязками Цеппелинхайм — аэропорт Франкфурт и Дармштадт — Вайтерштадт позволят на практике оценить эффективность этой системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте вице-президент подразделения Toyota в ЕС Геральд Киллманн заявил, что в скором времени гибридные автомобили заменят транспортные средства с дизельными двигателями.