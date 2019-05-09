Маунтин-Вью, США, , 10:19 — REGNUM

Количество использующихся устройств под управлением операционной системы Android достигло 2,5 млрд, заявила ведущий директор Android Стефани Катбертсон на конференции Google I/O 2019. Об этом сообщает GSMArena.

Отмечается, что в статистике Google учитываются только Android-устройства, зарегистрированные в магазине приложений Google Play. Поэтому общее количество устройств с этой операционной системой может быть значительно больше.

Напомним, операционная система Android для смартфонов, планшетов, нетбуков и других устройств была представлена в сентябре 2008 года. Изначально её разработкой занималась одноимённая компания, которая позже была выкуплена Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая на конференции Google I/O была представлена десятая версия операционной системы Android, получившая название Android Q.