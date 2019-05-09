Россия и США согласовали доставку астронавтов NASA на МКС кораблями «Союз»

Москва, , 09:46 — REGNUM Представители России и США согласовали документы на приобретение двух дополнительных мест на кораблях «Союз», которые отправятся к Международной космической станции (МКС) в 2019 и 2020 годах. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Представитель Роскосмоса уточнил, что для приобретения двух дополнительных мест на российских кораблях был продлён действующий контракт.

О планах американского аэрокосмического агентства NASA по приобретению двух дополнительных мест на российских кораблях «Союз» стало известно 18 марта, после обнародования бюджетного запроса NASA. В документе отмечалось, что астронавты смогут отправиться и на американских кораблях, однако резервирование дополнительных мест на «Союзах» необходимо на случай непредвиденных проблем.

Напомним, в настоящее время пилотируемые полёты к МКС осуществляются только на российских кораблях «Союз». Астронавты NASA доставляются на станцию в рамках коммерческого контракта с Роскосмосом.

Полёты американских транспортных кораблей были прекращены в 2011 году после завершения программы по эксплуатации «Шаттлов». Сейчас частные американские компании SpaceX и Boeing разрабатывают космические корабли для новой пилотируемой программы NASA.

В марте 2019 года компания SpaceX провела успешный испытательный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС в автоматическом режиме. Планировалось, что первый полёт Crew Dragon с экипажем на борту состоится июле, однако позже этот запуск был перенесён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля при испытаниях двигателей SuperDraco корабля Crew Dragon возникла нештатная ситуация, приведшая к уничтожению пилотируемой капсулы.

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