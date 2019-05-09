Четверг, 9 Мая 2019 года
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Facebook откроет подразделения для разработки платежной системы в WhatsApp

Техника

К разработке платёжной системы в WhatsApp будет привлечено более 100 человек

Facebook откроет подразделения для разработки платежной системы в WhatsApp
Иван Шилов © ИА REGNUM
Соцсети

Менло-Парк, США, 9 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Американская компания Facebook создаст подразделения в Ирландии и Великобритании, которые займутся разработкой и продвижением платёжной системы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Facebook.

К разработке платёжной системы для мессенджера WhatsApp, выкупленного Facebook в 2014 году, будет привлечено более 100 человек. Также эти специалисты будут заниматься разработкой продуктов, ориентированных на безопасность и борьбу со рассылкой спама. Новые подразделения будут размещены в двух городах — Лондоне и Дублине.

Издание отмечает, что компания Facebook планомерно работает над продвижением в сфере финансовых услуг. Так, ещё в 2014 году должность в компании получил бывший президент крупнейшей электронной платёжной системы PayPal Дэвид Маркус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли рассказала, что в Facebook работают над созданием криптовалюты, которая станет основой собственной платёжной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: Facebook разрабатывает систему платежей на базе криптовалюты

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