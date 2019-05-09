Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Google назвали лучшие приложения для Android-устройств

Техника

Специалисты Google определили девять лучших программ, доступных в магазине приложений

В Google назвали лучшие приложения для Android-устройств
Robert Scoble
Google

Маунтин-Вью, США, 9 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Американская компания Google представила ежегодный список лучших приложений для устройств с операционной системой Android в рамках конференции 2019 Google I/O. Список лучших приложений опубликован в блоге компании.

Специалисты выбрали лучшие приложения, доступные в магазине Googl Play, в девяти категориях. Лучшей программой для слежения за здоровьем была названа Woebot: Your Self-Care Expert. В качестве лучшего приложения для людей с ограниченными возможностями была выбрана программа Envision AI, которая может распознавать текст на любых поверхностях и переводить его в аудио-формат.

Wisdo было названо лучшим приложением в категории социального взаимодействия, а Neverthink — лучшим развлекательным приложением. Самым необычным приложением эксперты Google признали головоломку Tick Tock: A Tale of Two. Среди мобильных видеоигр были отмечены Shadowgun Legends и Marvel Strike Force.

Графический редактор Canva был назван лучшей платформой для творчества, а почтовый сервис Slowly — самым прорывным приложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Роскачество представило рейтинг онлайн-сервисов для поиска и бронирования жилья во время путешествий. Лучшими приложениями этого типа для Android-устройств были названы Level. Travel, «Травелата» и OneTwoTrip.

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