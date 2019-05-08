В Южной Корее стартовали предварительные продажи нового Range Rover Evoque

Сеул, , 13:50 — REGNUM Представители Jaguar Land Rover Korea объявили о старте предварительных продаж нового компактного внедорожника Range Rover Evoque. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Новый Range Rover Evoque представляет собой модель автомобиля второго поколения, претерпевшая значительные изменения после выхода первого автомобиля модели Evoque восемь лет назад. Впервые данная модель была представлена на Автосалоне в Сеуле (28 марта — 7 апреля).

Известно, что данный автомобиль появится на рынке в четырех комплектациях: D150 S — 68 млн вон (~$58 231), D180 SE — 76,8 млн вон (~$65 767), D180 R-Dynamic SE — 82,3 млн вон (~$70 477) и P250 SE — 73,9 млн вон (~$63 284).

Кроме того, каждый покупатель, приобретая автомобиль марки Land Rover, получит расширенную гарантию на 5 лет/ 200 тыс. км.