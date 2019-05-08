Honda Jazz нового поколения появится в 2020 году

Токио, , 13:47 — REGNUM Японский производитель Honda выпустит гибридный автомобиль Honda Jazz нового поколения в 2020 году. Об этом 8 мая сообщает Autocar.

Обновленный компактный автомобиль Honda Jazz получит такой же мотор, как и у кроссовера Honda CR-V. Мощность силовой установки гибридного CR-V равна 184 л. с.

Ожидается, что авто будет представлено на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Напомним, Honda планирует к 2025 году производить только гибридные модели авто.

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