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Honda Jazz нового поколения появится в 2020 году

Техника

Авто будет представлено на автосалоне в Токио в октябре 2019 года

Токио, 8 мая 2019, 13:47 — REGNUM  Японский производитель Honda выпустит гибридный автомобиль Honda Jazz нового поколения в 2020 году. Об этом 8 мая сообщает Autocar.

Обновленный компактный автомобиль Honda Jazz получит такой же мотор, как и у кроссовера Honda CR-V. Мощность силовой установки гибридного CR-V равна 184 л. с.

Ожидается, что авто будет представлено на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.

Напомним, Honda планирует к 2025 году производить только гибридные модели авто.

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