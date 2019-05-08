Среда, 8 Мая 2019 года
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Новый электрокар Honda будет называться «e»

Техника

Его почти серийная версия была показана на автосалоне в Женеве

Новый электрокар Honda будет называться «e»
Иллюстрация: Autocar
Honda e

Токио, 8 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Японский производитель Honda назвала свой новый серийный электромобиль Honda e. Об этом 8 мая сообщает Autocar.

Концепт авто был представлен на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. В этом году на автосалоне в Женеве была показана почти серийная версия. По словам представителей компании, прототип, показанный на автосалоне в Женеве, «на 95% готов к производству».

Honda e выполнена в ретро-стиле. Ее технические особенности пока не раскрываются. Хотя уже известно, что электрокар будет выдавать мощность в 98 л. с. Без подзарядки авто сможет проехать расстояние в 200 км.

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