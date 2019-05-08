В Новосибирске планируют выпускать элетрокары на базе спорткара «Маруся»

Новосибирск, , 13:10 — REGNUM Новосибирские предприниматели Андрей Братенков и Александр Сердцев совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) намерены начать производство электрических авто на базе спорткара «Маруся». Об этом 8 мая сообщает портал «Новосибирские новости».

Как сообщил Братенков, спорткары «Маруся», которые они выкупили у команды Николая Фоменко, предприниматели ремонтировали два года.

«Три автомобиля удалось вернуть к жизни», — заявил Братенков.

Всего российские предприниматели купили семь спорткаров, на базе которых собираются создать новые модели. Детали для этих моделей, по версии VSE42.Ru, будут изготавливаться на заводе имени Чкалова в Новосибирске и на площадке СибНИА имени Чаплыгина, которые входят в ПАО «Компания «Сухой».

По словам Братенкова, они собираются выпускать десять элетрокаров в год.

Напомним, российская автомобильная компания Marussia Motors была основана в 2007 году музыкантом Николаем Фоменко и его партнёрами. Компания объявила о банкротстве весной 2014 года.

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