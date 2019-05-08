Десятилетие Minecraft: теперь игру можно запустить в браузере

Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Разработчики кубической песочницы Minecraft на официальном сайте проекта поделились планами на празднование его десятилетия, которое пройдёт 17 мая 2019 года. В честь этого события разработчики создали специальный сайт, способный запускать оригинальную версию игры прямо в браузере.

Minecraft Classic уже доступен, в нём разработчики воссоздали интерфейс оригинальной игры и все её программные ошибки. На сайте Minecraft пользователям предлагают поделиться своими воспоминаниями об игре с хэштегом #MineCraftMemories при помощи Twitter.

Празднование десятилетия игры пройдёт 17 мая 2019 года в Стокгольме (Швеция). Известно, что создателя Minecraft не пригласили на праздник, так как взгляды Маркуса «Notch» Перссона идут вразрез с видением компании Microsoft. В частности, речь идёт о его расистских и сексистских высказываниях.

Напомним, Маркус Перссон создал Minecraft в 2009 году, вдохновляясь инди-головоломкой Infiniminer. Его игра позволяла геймерам строить любые объекты из кубических блоков в открытом процедурно-генерируемом мире. Minecraft быстро завоевала популярность у игроков по всему миру и начала приносить первую прибыль ещё до полноценного релиза. Важной особенностью игры стал многопользовательский режим, в нём игроки могли строить вместе, а также придумывать уникальные модификации.

В 2014 году Microsoft купила Mojang AB (компания Перссона) и Minecraft за $2,5 млрд. С тех пор компания развивает игру и систематически выпускает новые обновления. Связь игры с Маркусом Перссоном руководство Microsoft предпочитает не афишировать — его имя даже было убрано из титров. Minecraft остаётся одной из самых успешных и популярных игр в истории индустрии. На 2018 год было продано более 150 млн копий игры на различных платформах.

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