Минтранс подготовит предложения по улучшению авиаперевозок в РФ

Москва, , 12:44 — REGNUM Минтрансу РФ поручено подготовить предложения по совершенствованию воздушных перевозок, сообщает 8 мая сайт правительства РФ.

Решение принято на заседании правительства России.

«С учётом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин и ликвидации последствий указанной катастрофы, подготовить и представить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок», — говорится в сообщении.

В предложения должны быть включены вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» произошла катастрофа самолёта «Аэрофлота», в результате которой погиб 41 человек.