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BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo

Техника

Компания намерена таким образом сократить затраты

Берлин, 8 мая 2019, 12:33 — REGNUM  Компания BMW не собирается выпускать следующее поколение модели BMW 3-Series Gran Turismo. Об этом со ссылкой на руководителя немецкого автопроизводителя Харальда Крюгера сообщает Bmwblog.

«Преемника BMW 3-Series Gran Turismo не будет», — заявил Крюгер на пресс-конференции.

По словам руководителя BMW, такое решение связано с планами по сокращению модельной линейки, а также с уменьшением затрат.

Напомним, производство BMW 3-Series Gran Turismo началось в 2013 году. Последнее обновление модели было три года назад.

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