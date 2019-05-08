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Suzuki выпустила ограниченным тиражом хэтчбек Swift Sport Katana

Техника

Заказать авто можно будет только в Нидерландах

Suzuki выпустила ограниченным тиражом хэтчбек Swift Sport Katana
Иллюстрация: Somanyhorses
Suzuki Swift Sport Katana

Токио, 8 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Японская компания Suzuki выпустила всего 30 экземпляров хэтчбека Swift Sport Katana. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Хэтчбек получил название в честь легендарного мотоцикла Katana. Графика на боковом профиле, черная гоночная полоса через капот и контрастная отделка крыши подчеркивают сходство с мотоциклом Katana.

У нового авто красная окантовка вокруг радиаторной решетки, а также черные 18-дюймовые легкосплавные диски от компании OZ Racing. Suzuki Swift Sport Katana доступно в двух цветах: «премиум серебристый металлик» и «супер черная жемчужина».

Заказать авто можно будет только в Нидерландах.

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