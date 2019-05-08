Москва, , 11:26 — REGNUM

Продажи на российском рынке автомобилей китайской компании Geely выросли в апреле в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в апреле 2019 года в России было реализовано 786 автомобилей китайского бренда. За первые четыре месяца 2019 года продано 2352 авто Geely на российском рынке, что в 3,9 раза больше показателя прошлого года.

Наибольшим спросом у российских покупателей пользовался кроссовер Geely Atlas. На втором месте — кроссовер Geely Emgrand X7.

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