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Skoda поменяет дизайн электрических моделей

Техника

Их дизайн будет отличаться от машин с ДВС

Skoda поменяет дизайн электрических моделей
Иллюстрация: ŠKODA Storyboard
Vision-iV

Прага, 8 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Чешская компания Skoda собирается выпускать электрокары, которые внешне будут отличаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Бернхарда Майера сообщает Autocar.

По словам Майера, у электрических автомобилей Skoda передние фонари будут идти сплошной светодиодной полосой, которая разделит радиаторную решетку на две части.

«Это новый выразительный кристаллический язык дизайна», — заявил Майер.

Подобный дизайн у внедорожника Vision iV, который был представлен на автосалоне в Женеве в марте этого года. Этот автомобиль стал первой моделью Skoda, построенной на электрической платформе MEB Volkswagen Group.

Skoda будет предлагать электрокары с тремя вариантами батарей на 49, 60 и 82 кВт/ч.

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