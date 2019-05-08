Среда, 8 Мая 2019 года
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Обнародованы фото обновленного Lexus GX

Техника

С минимальным количеством камуфляжа

Обнародованы фото обновленного Lexus GX
Иллюстрация: Motor1
Lexus GX

Вашингтон, 8 мая 2019, 10:29 — REGNUM  Новый Lexus GX был заснят фотошпионами в Мичигане. Снимок размещен на сайте Motor1.

Авто заснято с минимальным количеством камуфляжа. У обновленной модели новые светодиодные фонари и решетка похожая на ту, что у моделей LS и LC 500. В салоне авто тоже минимальные изменения: увеличен дисплей мультимедийной системы и слегка переработана передняя панель.

Об остальных характеристиках авто пока ничего неизвестно. Возможно, что у новой модели будет 4,6-литровый двигатель V8 на 306 л. с.

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