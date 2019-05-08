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Продажи автомобилей марки Mitsubishi в России увеличились на 2%

Техника

По итогам апреля 2019 года

Москва, 8 мая 2019, 09:50 — REGNUM  Компания Mitsubishi продала в России в апреле 2019 года на 2% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 8 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за апрель 2019 года в России было продано 3103 автомобиля японской марки. В целом за первые четыре месяца этого года в стране было реализовано 13 756 авто марки Mitsubishi, что на 4% больше показателя прошлого года.

По прежнему лидером по продажам среди автомобилей японской марки остается кроссовер Mitsubishi Outlander. В апреле было продано 1644 кроссовера.

Внедорожник Pajero Sport на втором месте — 540 проданных авто в апреле. Третье место у кроссовера Mitsubishi ASX — 411 реализованных автомобилей.

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