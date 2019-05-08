Минивэн Suzuki Wagon R получит семиместную версию

Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM Минивэн Suzuki Wagon R, который стал популярен в Индии, получит семиместную версию. Об этом передает индийский телеканал CNN-IBN.

В Индии семиместный автомобиль марки Suzuki появится в продаже в июне 2019 года. Ожидается, что новая версия Suzuki Wagon R будет оснащена 1,2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который будет выдавать мощность в 82 л. с. Авто, возможно, будет работать с 5-скоростной коробкой передач

Напомним, автомобиль Suzuki Wagon R появился на индийском рынке в феврале 2019 года. Количество заказов на него за два месяца в Индии составило 29 тыс.

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