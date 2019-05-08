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Названа дата презентации нового суперкара McLaren GT

Техника

Это новый представитель сегмента Grand Tourer

Названа дата презентации нового суперкара McLaren GT
Иллюстрация: YouTube
McLaren GT

Лондон, 8 мая 2019, 09:05 — REGNUM  Британская компания McLaren анонсировала дату премьеры своего нового суперкара. Об этом сообщается на канале компании в Youtube.

Из короткого ролика следует, что суперкар будет представлен 15 мая на спецфоруме. Исходя из видео авто получит новую светодиодную оптику и спортивную внешность.

Это новый представитель сегмента Grand Tourer специально созданный для путешествий. У McLaren GT просторный салон и вместительный багажник. При этом новое авто схоже по своим характеристикам с супергибридом McLaren Speedtail.

Авто оснащено твин-турбо V8-двигателем мощность в 600 л. с.

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