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Kia выпустила обновленный спортивный автомобиль Stinger

Техника

Компания дополнила авто новой системой безопасности

Сеул, 8 мая 2019, 08:31 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors выпустила обновленный спортивный автомобиль Stinger. Об этом 8 мая сообщает Yonhap.

Обновленный Stinger предлагается с 2,0-литровым бензиновым турбо-двигателем, 3,3-литровым бензиновым турбо-двигателем или 2,2-литровым дизельным двигателем.

Также авто получило шины Michelin и систему очистки воздуха. Функции безопасности включают: систему предотвращения столкновений, систему помощи при вождении по шоссе и систему помощи при движении по полосе.

Напомним, Kia производит автомобили Stinger с мая 2017 года.

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