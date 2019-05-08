В Великобритании упали продажи плагин-гибридных автомобилей

Лондон, , 08:22 — REGNUM В Великобритании на 34,3% упали продажи гибридных автомобилей с подключаемым модулем. Об этом со ссылкой на британскую торговую ассоциации автомобильной промышленности (SMMT) сообщает Autocar.

По версии SMMT, падение продаж связано с отменой правительственных субсидий, которые однако не коснулись электрических моделей авто. Общее количество проданных гибридных транспортных средств сократилось в апреле на 20,4%.

В целом количество зарегистрированных автомобилей в апреле 2019 года в Великобритании упало на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общее число проданных авто в Великобритании в апреле 2019 года составило 161 604 единиц.

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