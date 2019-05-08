Спутники «Глонасс» планируют запустить с помощью «Ангары» в 2024 году

Москва, , 07:53 — REGNUM Первый запуск спутников «Глонасс» с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на Стратегию развития навигационной системы до 2030 года.

«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года», — говорится в документе.

Отмечается, что всего с 2024 по 2032 год планируется запустить девять ракет «Ангара» и вывести на орбиту 18 спутников «Глонасс-К2».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе лётных испытаний, ещё один — в резерве.

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