Среда, 8 Мая 2019 года
08:27:05 МСК

Land Rover выпустит электрический кроссовер Evoque не раньше 2025 года

Техника

Компания решила сосредоточиться на производстве гибридов

Land Rover выпустит электрический кроссовер Evoque не раньше 2025 года
Иллюстрация: Autocar
Range Rover Evoque

Лондон, 8 мая 2019, 07:47 — REGNUM  Автомобильная компания Jaguar Land Rover собирается выпустить электрическую версию кроссовера Range Rover Evoque не раньше 2025 года. Об этом со ссылкой на руководителя английского подразделения компании Роудона Гловера сообщает Autocar.

По словам Роудона, компания решила сосредоточиться на производстве гибридов. Гибридная версия Evoque появится уже в этом году. А вот для электрической версии придется полностью переделать платформу, поскольку она предназначена для производства моделей с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Сделать это можно будет только при смене поколений, отметил он.

Читайте также: Компания Jaguar Land Rover разрабатывает технологию «умного кошелька»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить