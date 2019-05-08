Назван самый популярный автомобиль АвтоВАЗа

Тольятти, Самарская область, , 07:27 — REGNUM В апреле 2019 года самым популярным автомобилем АвтоВАЗа стала Lada Granta. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Всего в апреле было продано 12 652 Lada Granta. Вторым по популярности стал автомобиль Lada Vesta. Его купили 10 131 покупатель, что на 30,1% больше, чем за апреля 2018 года.

Увеличение продаж фургонов Lada Largus в апреле 2019 года составило 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было продано 829 авто.

«Автомобилем года в России в своем сегменте, по-прежнему является наиболее доступным коммерческим транспортом. С апреля 2019 года LADA предложила покупателям еще более выгодную двухтопливную версию фургона — применение природного газа метана позволяет троекратно снизить затраты на топливо», — говорится в сообщении на сайте АвтоВАЗа.

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