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В России начались продажи экспедиционной версии УАЗ «Хантер»

Техника

С эксклюзивной расцветкой кузова

В России начались продажи экспедиционной версии УАЗ «Хантер»
Иллюстрация: Avtonovostidnya
УАЗ «Хантер»

Ульяновск, 7 мая 2019, 15:56 — REGNUM  Экспедиционная версия УАЗ «Хантер» появилась у дилеров ульяновского автозавода. Об этом 7 мая сообщает RG.

Помимо особой оранжевой расцветки кузова, модель имеет усиленный бампер и пороги. Кроме того, УАЗ «Хантер» оснащен электрической лебедкой и защитой рулевых тяг. Колесные арки автопроизводитель защитил пластиковыми накладками.

Новая модель УАЗа укомплектована тягово-сцепным устройством, износостойкими креслами с водоотталкивающей обшивкой и двойной белой прострочкой. Передние кресла авто имеют подогрев. Клиренс новинки составляет 241 миллиметра.

В качестве силового агрегата у внедорожника 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л. с., который работает с корейской пятискоростной «механикой» Dymos. Привод у авто 4×4 с возможностью блокировки заднего дифференциала.

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