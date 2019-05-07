Kia Motors за апрель 2019 года увеличила продажи в России на 1,2%

Москва, , 15:43 — REGNUM В апреле 2019 года в России было продано 19 819 новых машин северокорейской компании Kia Motors. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот результат продаж на 1,2% выше, чем в апреле 2018 года.

Всего по итогам января-апреля 2019 года в РФ был реализован 72 801 автомобиль KIA. Рост за этот период составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также аналитическое агентство опубликовало долю машин KIA на российском рынке. По предварительным данным, она составила 12,1%.

Бестселлером среди моделей KIA на российском рынке стал автомобиль Rio. Его в апреле 2019 года было реализовано 8 509 штук, что соответствует уровню 2018 года. Вторую строчку среди популярных моделей занимает компактный кроссовер Sportage, который купило 2 704 автолюбителя. Тройку наиболее популярных моделей месяца замыкает бизнес-седан KIA Optima с показателем 2 239 реализованных машин.

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