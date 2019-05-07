В Minecraft показали свою технологию дополненной реальности

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Microsoft вышло видео, демонстрирующее новое обновление для мобильной версии Minecraft. Оно добавит в игру технологию дополненной реальности.

Героиня ролика берёт в руки телефон с включённой игрой Minecraft. Вдруг персонажи знаменитой кубической песочницы начинают появляться в тех местах, куда девушка наводит камеру смартфона. Вероятно, новая версия игры будет работать по принципу Pokemon GO.

Подробности работы нового Minecraft пока не сообщаются. Известно лишь, что полноценный анонс состоится 17 мая 2019 года — тогда представители компании расскажут о геймплейных особенностях нового проекта.

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Напомним, ранее блогер с ником Apollow решил устроить необычный эксперимент — молодой человек сутки провёл в VR-шлеме играя в Minecraft. Геймер рассказывает, что после «дня в виртуальной реальности» настоящая жизнь стала казаться ему очень медленной, а всё тело болел, словно после изнуряющей тренировки.

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