Появились фото салона обновленного Geely Emgrand X7

Пекин, , 14:56 — REGNUM В Китае фотошпионам удалось заснять салон обновленного кроссовера Geely Emgrand X7. Снимок размещен на китайском портале Autohome.

Несмотря на то, что салон машины был закомуфлирован черно-белой пленкой, кое-что удалось разглядеть. Из снимков видно, что китайские автопроизводители обтянули кресла кожей, а на передней панели расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Неприкрытыми камуфляжем осталась площадка для зарядки смартфона — возможно, беспроводной. Вполне вероятно, что у новинки будет мультимедийное рулевое колесо.

Напомним, стоимость Geely Emgrand X7 белорусской сборки начинается от 989 900 рублей. Авто предлагается с двумя двигателями мощностью 131 и 139 л. с. С первым работает 5-скоростная коробка передач, а со вторым — 6-скоростной «автомат».

Цена обновленного кроссовера пока неизвестна.

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