Вторник, 7 Мая 2019 года
15:30:37 МСК

Появились фото салона обновленного Geely Emgrand X7

Техника

Стоимость обновленной версии кроссовера пока неизвестна

Появились фото салона обновленного Geely Emgrand X7
Иллюстрация: Autohome
Салон Geely Emgrand X7

Пекин, 7 мая 2019, 14:56 — REGNUM  В Китае фотошпионам удалось заснять салон обновленного кроссовера Geely Emgrand X7. Снимок размещен на китайском портале Autohome.

Несмотря на то, что салон машины был закомуфлирован черно-белой пленкой, кое-что удалось разглядеть. Из снимков видно, что китайские автопроизводители обтянули кресла кожей, а на передней панели расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Неприкрытыми камуфляжем осталась площадка для зарядки смартфона — возможно, беспроводной. Вполне вероятно, что у новинки будет мультимедийное рулевое колесо.

Напомним, стоимость Geely Emgrand X7 белорусской сборки начинается от 989 900 рублей. Авто предлагается с двумя двигателями мощностью 131 и 139 л. с. С первым работает 5-скоростная коробка передач, а со вторым — 6-скоростной «автомат».

Цена обновленного кроссовера пока неизвестна.

Читайте также: Geely выложила в сеть фото нового седана Emgrand SL

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить