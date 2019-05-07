Компания Jaguar представила спецверсию E-Pace Chequered Flag

Москва, 7 мая 2019, 14:32 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar представила новую специальную версию Chequered Flag для компактного спортивного кроссовера E-Pace. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Новинка доступна с тремя вариантами моторов: дизельным на 180 л. с. и бензиновыми мощностью 200 и 249 л. с.
В базовую комплектацию спортивного кроссовера входят подогрев передних сидений, панорамная крыша и 12,3-дюймовый дисплей. Салон машины обтянут кожей Ebony Grained Leather, пороги имеют фирменную гравировкой Chequered Flag, а на руле изображен логотип R-Dynamic
Кроме того, новинка имеет электропривод двери багажного отделения и систему бесключевого доступа.
В России старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag запланирован на конец лета 2019 года.
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