Компания Jaguar представила спецверсию E-Pace Chequered Flag

Москва, , 14:32 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar представила новую специальную версию Chequered Flag для компактного спортивного кроссовера E-Pace. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Новинка доступна с тремя вариантами моторов: дизельным на 180 л. с. и бензиновыми мощностью 200 и 249 л. с.

В базовую комплектацию спортивного кроссовера входят подогрев передних сидений, панорамная крыша и 12,3-дюймовый дисплей. Салон машины обтянут кожей Ebony Grained Leather, пороги имеют фирменную гравировкой Chequered Flag, а на руле изображен логотип R-Dynamic

Кроме того, новинка имеет электропривод двери багажного отделения и систему бесключевого доступа.

В России старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag запланирован на конец лета 2019 года.

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