Lada Xray Cross прошла испытание на пассивную безопасность

Москва, , 13:58 — REGNUM Эксперты-испытатели издания «Авторевю» провели краш-тест компакт-кросса Lada Xray Cross. Об этом сообщается на сайте издания.

Для проведения краш-теста был специально куплен новый автомобиль за 792 тыс. рублей с комплектацией Classic/Optima.

В результате испытаний кузовной металл машины удар выдержал. Автомобиль получил 13,7 балла из 16-ти. Этот результат хуже, чем у Hyundai Creta, — она заработала 15,7 балла. Впереди также оказались седаны Hyundai Solaris (16,0), LADA Vesta (15,1) и Volkswagen Polo (14,3).

Напомним, российский краш-тест ARCAP — это лобовой удар испытываемой машины на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, который имитирует переднюю часть легкового автомобиля.

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