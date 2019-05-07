Москва, , 13:10 — REGNUM

Компания Lenovo получила сертификат, который подтверждает совместимость её устройств с российской операционной системой «Лотос». Об этом 6 мая сообщил портал Content-Review.

Таким образом, компания получила возможность поставлять свои устройства государственным компаниям и госструктурам. Сертификаты были выданы на настольные компьютеры Lenovo ThinkCentre моделей M720q Tiny, M910q Tiny, M920q Tiny и M920x + TIO 24.

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Напомним, разработкой системы «Лотос» занимается компания «Энстрим». На сегодня она выпустила уже четыре версии «Лотоса»: для серверов, инфокиосков, рабочих станций и терминалов.