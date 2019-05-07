Российская компания создала систему высокоскоростного интернета для авто

Москва, , 13:00 — REGNUM Российская компания Incarnet создала систему бесперебойного высокоскоростного интернета для автомобилей. Об этом заявил глава компании Антон Есин 7 мая в интервью РИА Новости.

Система автомобильного интернета основана на суммировании сигналов нескольких операторов мобильной сети. Компания планирует распространить эту технологию не только в России, но и за рубежом.

Есин пояснил, что система может обеспечить скорость интернета до 90 Мбит/с. При этом при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не будет.

«Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе в дороге», — пояснил он.

Есин добавил, что высокая скорость интернета будет доступна не только в черте города, но и далеко за его пределами.

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