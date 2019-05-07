Вторник, 7 Мая 2019 года
14:12:45 МСК

Российская компания создала систему высокоскоростного интернета для авто

Техника

Скорость интернета в машине может достигать 90 Мбит/с

Москва, 7 мая 2019, 13:00 — REGNUM  Российская компания Incarnet создала систему бесперебойного высокоскоростного интернета для автомобилей. Об этом заявил глава компании Антон Есин 7 мая в интервью РИА Новости.

Система автомобильного интернета основана на суммировании сигналов нескольких операторов мобильной сети. Компания планирует распространить эту технологию не только в России, но и за рубежом.

Есин пояснил, что система может обеспечить скорость интернета до 90 Мбит/с. При этом при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не будет.

«Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми SIM-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с, в том числе в дороге», — пояснил он.

Есин добавил, что высокая скорость интернета будет доступна не только в черте города, но и далеко за его пределами.

Читайте также: В ряде стран люди сами не знают, что пользуются интернетом — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить