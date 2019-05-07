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Skoda опубликовала эскиз обновленного Superb

Техника

Который будет представлен на ЧМ по хоккею

Skoda опубликовала эскиз обновленного Superb
Иллюстрация: Skoda-storyboard
Skoda Superb

Млада-Болеслав, Чехия, 7 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Чешский автопроизводитель Skoda опубликовал эскиз обновленного лифтбека Superb, который будет представлен в рамках чемпионата мира (ЧМ) по хоккею IIHF. Об этом 7 мая сообщается на официальном сайте компании.

Skoda представит обновленный Superb в ходе чемпионата мира по хоккею с шайбой, который начнется 10 мая в Братиславе. Чешская компания является главным спонсором чемпионата мира по хоккею с 1993 года и теперь впервые использует это международное мероприятие для презентации автомобилей.

У лифтбека обновлена решетка радиатора и передний бампер со светодиодными противотуманными фарами. Изменения произошли и в салоне авто. Теперь Superb оснащен новейшей системой цифровых датчиков VW Group и информационно-развлекательной системой.

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