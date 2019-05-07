В Китае собран кислородно-метановый ракетный двигатель TQ-12 весом 80 тонн

Пекин, , 12:07 — REGNUM Китайская компания собрала 80-тонный струйный кислородно-метановый двигатель в городе Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 7 мая агентство Синьуха.

Двигатель TQ-12 был независимо разработан китайским частным производителем ракет компанией LandSpace в течение последних двух лет. Двигатель представляет новое поколение энергосистем для ракет-носителей. Его основные компоненты, включая камеру ракетного двигателя, газогенератор, турбонасос и клапан, успешно прошли испытания.

TQ-12 обладает более низкой нагрузкой на мотор сервопривода и диапазоном колебания двигателя. Его общий дизайн позволяет снизить как число элементов, что увеличивает его надежность, так и стоимость.

При разработке TQ-12 применялись технологии цифрового трехмерного моделирования и техника испытаний в режиме компьютерной симуляции. При этом, для изготовления деталей использовались новейшие технологии трехмерной печати, лазерной сварки и резки, а также цифрового изгиба.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года в Китае были успешно испытаны элементы сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», которую планируют запустить к 2030 году в рамках программу освоения Луны.

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