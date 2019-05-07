Парковщикам в Москве выдадут мобильные видеорегистраторы

Москва, , 11:48 — REGNUM Парковщикам и контролерам городского транспорта столицы для регистрации нарушений выдадут мобильные видеорегистраторы. Об этом сообщается на сайте АГН «Москва».

Как сообщается, эта мера позволит следить за деятельностью работников парковки и контролеров, а также фиксировать действия нарушителей. Для этих целей будет выдано более 1,5 тыс. портативных видеорегистраторов.

«Эти приборы помогают в решении спорных ситуаций, гарантируют контроль и качество работы, а также повышают ответственность не только сотрудников, но и пассажиров. Кроме того, видеорегистраторы нередко фиксируют поведение нарушителей и помогают детально разобрать и объективно решать спорные вопросы. Так, подобными устройствами оснащены все пешие инспекторы и сотрудники службы эвакуации АМПП», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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