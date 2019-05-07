В V Международной выставке Больших данных в КНР примет участие 413 компаний

Гуйян, Китай, , 11:08 — REGNUM Более 1,7 тыс. участников из 38 стран и регионов мира подтвердили свое участие в предстоящей выставке больших данных, которая пройдет на юго-западе Китая ближе к концу мая, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 413 компаний и организаций примут участие в Международной китайской выставке технологий сбора, обработки и применения больших массивов данных, средств управления базами данных и инновационных решений для управления большими базами данных China International Big Data Industry Expo 2019, которая пройдет с 26 по 29 мая в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйян.

Среди них — 135 компаний из-за рубежа, что на 79 больше, чем в прошлом году. В 2019 году планируется в рамках мероприятия провести 25 форумов, включая пять тематических: цифровая экономика, технологические инновации, безопасность данных и комплексное развитие, а также обмены и сотрудничество.

Выставка проводилась с 2015 года в Гуйяне уже четыре раза и стала первой в своем роде в Китае. Будучи пилотной китайской зоной внедрения технологий больших данных, гористая провинция Гуйчжоу привлекает внимание все большего числа международных IT-гигантов вроде Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba и Foxconn.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице провинции Фучжоу городе Фуцзянь на востоке Китая с 6 по 8 мая пройдет цифровой саммит, на котором будут обсуждаться последние тренды в области IT, а также актуальная на сегодняшний день задача внедрения сетей пятого поколения.

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