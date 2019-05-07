Китай продвинулся в развитии зондов для изучения Луны, Марса и Юпитера

Пекин, , 10:55 — REGNUM Китайские эксперты в области космических исследований намерены укрепить международные обмены в области изучения Луны, Марса, Юпитера, астероидов и глубокого космоса, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Во время разработки лунных зондов «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6», а также первого китайского марсианского зонда, Китайская академия космических технологий (CAST) также значительно продвинулась в развитии программы строительства необитаемой лунной исследовательской станции, создания астероидных, марсианских и юпитерианских зондов.

Китайские эксперты провели в Пекине переговоры с более чем 370 экспертов как из Китая так и из-за рубежа во время недавнего и международного симпозиума по освоению Луны и глубокого космоса. По словам академика CAST и профессора Харбинского технологического университета Дэн Чжунцюаня, во время мероприятия было представлено множество творческих идей по конструкции будущих зондов и роверов для изучения Луны и Марса.

Их дизайн может сильно отличаться от шестиколесных роверов вроде «Юйту» и «Юйту-2», которые побывали на Луне, отметил Дэн. Например, у восьмиколесных роверов, по его словам, имеется ряд преимуществ вроде лучшего сцепления. Китайские эксперты также занимаются разработкой технологий бурения и обнаружения льда на Луне.

Напомним, в настоящее время китайский лунный зонд «Чанъэ-4» находится на Луне, занимаясь исследованием обратной стороны естественного спутника Земли. В этом ему помогает ровер «Юйту-2», который уже прошел более 170 метров по обратной стороне Луны.

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