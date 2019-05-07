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Назван лидер продаж среди подержанных авто в Санкт-Петербурге

Техника

По итогам первого квартала 2019 года

Санкт-Петербург, 7 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Самым продаваемым брендом на вторичном рынке Санкт-Петербурга стал Volkswagen. Об этом 7 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Так, за первые три месяца 2019 года жители Северной столицы купили 3098 экземпляров подержанных легковых машин бренда Volkswagen. Вторую строчку занимает лидер 2018 года — отечественная LADA. Её приобрели 2838 автолюбителей. Третью позицию занял Ford с показателем продаж в 2763 единиц.

Четвертое и пятое места занимают корейские KIA (2281 шт.) и Hyundai (2107 шт.) соответственно. Далее идут: Mercedes-Benz (2066 шт.), Nissan (1966 шт.), BMW (1965 шт.), Renault (1864 шт.) и Chevrolet (1711 шт.).

Напомним, в первом квартале 2019 года петербургский рынок подержанных легковых автомобилей показал падение на 5,4%, до 38,5 тыс. единиц.

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