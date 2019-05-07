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Поезда «Иволга» МЦД оборудуют камерами видеонаблюдения

Техника

В каждом поезде будет по 56 камер

Москва, 7 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Поезда «Иволга» Московских центральных диаметров будут оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщает 7 мая официальный портал мэра и правительства Москвы.

Наблюдение будет вестись во всех вагонах, а также снаружи поезда. Всего в каждом составе установят по 56 камер. Изображения будут доступны в режиме реального времени машинисту поезда.

«По запросу данные могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов», — сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Помимо камер, за безопасностью в поездах МЦД будут следить сотрудники охраны.

Первые две линии Московских центральных диаметров будут запущены в конце 2019 — начале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда МЦД будут оборудованы точками доступа для бесплатного Wi-Fi и электронными табло.

Читайте ранее в этом сюжете: На участках МЦД появятся точки Wi-Fi и электронные табло

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