Поезда «Иволга» МЦД оборудуют камерами видеонаблюдения

Москва, , 09:59 — REGNUM Поезда «Иволга» Московских центральных диаметров будут оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщает 7 мая официальный портал мэра и правительства Москвы.

Наблюдение будет вестись во всех вагонах, а также снаружи поезда. Всего в каждом составе установят по 56 камер. Изображения будут доступны в режиме реального времени машинисту поезда.

«По запросу данные могут быть переданы сотрудникам правоохранительных органов», — сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Помимо камер, за безопасностью в поездах МЦД будут следить сотрудники охраны.

Первые две линии Московских центральных диаметров будут запущены в конце 2019 — начале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда МЦД будут оборудованы точками доступа для бесплатного Wi-Fi и электронными табло.

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