В Туле может быть налажен выпуск Haval H2

Тула, , 09:24 — REGNUM Производство компактного кроссовера Haval H2 может быть налажено в Туле. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Китайская автокомпания уже готовит производство на тульском заводе моделей F7, F7x и H9. Теперь, судя по информации портала, компания решила добавить на заводе еще один участок по производству Haval H2.

«Перед нами стоит задача заполнить конвейер по максимуму, поэтому мы обязательно будем расширять продуктовую линейку», — сообщили в компании.

Сообщается, что кроссовер Haval H2 будет конкурировать за место на рынке в одной нише с Hyundai Creta.

Среди преимуществ китайской модели — это большое количество ее вариаций. В Поднебесной Haval H2 называют машиной-конструктором. Так, среди модификаций машины — «оспортивленная» модель с литерой S в названии.

Ориентировочно выпуск кроссовера Haval H2 начнется в 2020 году.

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