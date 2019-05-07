Сеул, , 07:46 — REGNUM В апреле 2019 года импорт автомобилей в Южную Корею сократился на 29,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на The Korea Automobile Importers & Distributors Association.

По данным представителей ассоциации, в апреле 2019 года в страну было импортировано 18 219 автомобилей, что на 29,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

Известно, что продажи импортных автомобилей продолжают падать четвертый месяц подряд. В общей сложности с января по февраль в страну было импортировано 73 380 автомобилей, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле этого года в страну было импортировано 6 543 автомобиля немецкой марки Mercedes-Benz, 3 226 автомобиля марки BMW, 1 452 автомобиля марки Lexus, 916 автомобилей Volvo, 915 автомобилей марки Jeep, 833 автомобиля марки Ford, 831 автомобиль марки Toyota, 735 автомобилей марки Honda, 725 автомобилей марки Mini, 517 автомобилей марки Land Rover и 336 автомобилей марки Porsche.

Самыми продаваемыми моделями автомобилей в Южной Корее стали Mercedes E300 (1 761 единиц), Mercedes E300 4Matic (1 091 единица), Lexus ES300h (703 единицы), Mercedes GLC300 4Matic Coupe (596 единиц), Mercedes S560 4-Matic L (543 единицы), Ford Explorer 2.3 (481 единица).

Известно, что в страну было импортировано 58,5% (10 664 ед.) автомобилей с бензиновым двигателем, 27,5% (5 018 ед.) — с дизельным двигателем, 12,9% (2 354) — гибридных автомобилей, 1% (183 ед.) — электромобилей.