Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Китай ускоряет цифровизацию

Техника

В Пекине прошел саммит, посвященный программе «Цифровой Китай»

Китай ускоряет цифровизацию
Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США
В цифровом мире

Пекин, 6 мая 2019, 16:19 — REGNUM  В Пекине открылся второй саммит «Цифровой Китай», на церемонии открытия которого с речью, посвященной роли цифровых технологий в развитии станы, выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий отделом пропаганды ЦК Хуан Куньмин, сообщает 6 мая Синьхуа.

Призвав к внедрению цифровизации и реализации программы создания «Цифрового Китая», партийный руководитель связал ее с возрождением китайской нации, политикой реформ и открытости и социалистической модернизацией. По словам Хуан Куньмина, за этот «подходящий момент» необходимо «крепко ухватиться», реализовав преимущества Китая в Интернет-инновациях, и закрепиться на ведущих позициях на этом рынке.

Руководитель партийной пропаганды призвал продвигать информационную инфраструктуру одновременно в городских и сельских районах.

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