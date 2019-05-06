Понедельник, 6 Мая 2019 года
16:51:07 МСК

У “Нивы” появится «наследник» — СМИ

Техника

Дизайн новинки уже запатентован

У “Нивы” появится «наследник» — СМИ
Иллюстрация: Carsweek.ru
Новая модель Lada SUV

Тольятти, Самарская область, 6 мая 2019, 15:35 — REGNUM  АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный образец автомобиля сегмента SUV. Об этом 6 мая пишет RG.

Патент под номером 114 433 с изображениями новой модели Lada SUV появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Предполагается, что новое авто заменит «Ниву».

На патентных изображениях изображена модель Lada 4×4 Vision, которая была представлена на автомобильном салоне в Москве в 2018 году. Очевидно, что дизайнеры взяли за основу актуальную Lada 4×4. Об этом говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и замаскированные задние двери, которые визуально делают машину трёхдверной.

Напомним, бывший президент тольяттинского автозавода Николя Мор ранее сообщал о том, что компания в 2021—2022 годах готовит два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV. При этом новые модели, по словам Мора, сохранят внедорожный потенциал Lada 4×4.

Читайте также: АвтоВАЗ обновит Lada 4x4

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить