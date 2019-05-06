У “Нивы” появится «наследник» — СМИ

Тольятти, Самарская область, , 15:35 — REGNUM АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный образец автомобиля сегмента SUV. Об этом 6 мая пишет RG.

Патент под номером 114 433 с изображениями новой модели Lada SUV появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Предполагается, что новое авто заменит «Ниву».

На патентных изображениях изображена модель Lada 4×4 Vision, которая была представлена на автомобильном салоне в Москве в 2018 году. Очевидно, что дизайнеры взяли за основу актуальную Lada 4×4. Об этом говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и замаскированные задние двери, которые визуально делают машину трёхдверной.

Напомним, бывший президент тольяттинского автозавода Николя Мор ранее сообщал о том, что компания в 2021—2022 годах готовит два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV. При этом новые модели, по словам Мора, сохранят внедорожный потенциал Lada 4×4.

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