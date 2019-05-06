Появились фото камуфлированного кабриолета BMW 4 Series

Нюрбург, Германия, , 15:15 — REGNUM Опубликованы шпионские снимки кабриолета BMW 4 Series в камуфляже на заправке возле гоночной трассы Нюрбургринг. Об этом 6 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Журналистам удалось заснять несколько прототипов новых BMW. Все они были покрыты черно-белым камуфляжем.

Можно отметить, что переход от жесткой крыши к более легкой и менее сложной в техническом плане тканевой, снизил вес автомобиля. Кроме того, у авто еще и облегченная платформа CLAR. В совокупности получается, что машина стала легче на 55 кг.

Что касается стиля машины, то делать какие-либо выводы по прототипам BMW пока рано, поскольку на тестируемых авто нет «настоящих» задних фонарей, а у одной модели отсутствует крышка топливного бака.

Описать экстерьер авто можно будет после появления более совершенных моделей с меньшим количеством камуфляжа. Хотя ожидается, что каких-либо больших сюрпризов с дизайном авто не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидаемая дата официального показа BMW 4 Series — конец 2019 года.

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