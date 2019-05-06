Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей

Пекин, , 13:58 — REGNUM Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.

Такое решение власти Китая приняли после сокращения уровня продаж авто в прошлом году, что произошло впервые с 1990-х годов. Разрешение на экспорт — это еще один шаг по увеличению внутренних продаж для развития торговли в автомобильной сфере. В начале года Пекин снизил налоги, чтобы стимулировать потребительские расходы.

Как говорится в сообщении китайского ведомства, разрешение на экспорт подержанных автомобилей распространяется на десять китайских городов и провинций, включая Пекин, Шанхай и Гуандун. В министерстве подберут компании, которые смогут справиться с таким экспортом. Для обеспечения качества и безопасности экспорта подержанных автомобилей, будут разработаны специальные тесты.

По данным китайского ведомства, в 2018 году в Китае было продано подержанных авто на сумму 13,82 миллионов, что составляет менее половины продаж новых автомобилей.

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