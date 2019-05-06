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Продажи Hyundai Venue стартовали в Индии

Техника

За один час корейский автопроизводитель получает заказы на 84 автомобиля

Продажи Hyundai Venue стартовали в Индии
Иллюстрация: Car Blog India
Hyundai Venue

Нью-Дели, 6 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Дилеры Hyundai в Индии за сутки с начала продаж приняли более 2 тысячи заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue. Об этом 6 мая сообщается на сайте «Автоновости дня».

«Мы поражены тем, насколько активно себя проявили наши клиенты. Рекордный показатель — 84 автомобиля в час!», — заявил глава отдела продаж индийского офиса компании Викас Джейн.

Напомним, Hyundai Venue станет самым компактным и дешевым спортивно-утилитарным автомобилем корейской марки. Его премьера состоялась в апреле 2019 года на автовыставке в Нью-Йорке, а также на палубе корабля, плывущего из Индии в Гоа.

Стоимость новинки пока неизвестна. Однако заказать авто можно, внеся предоплату в размере 21 тыс. рупий (19,5 тыс рублей). Возможно, что в конечном итоге Hyundai Venue будет стоить около 800 тыс. рупий (750 тыс. рублей).

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