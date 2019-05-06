Huawei может получить контракт на поставку оборудования по «закону Яровой»

Москва, , 12:22 — REGNUM Китайская компания Huawei может выступить в роли поставщика оборудования для оператора МТС, которое необходимо будет приобрести в рамках реализации так называемого «закона Яровой». Об этом 6 мая сообщил «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что если соответствующий контракт будет заключен, МТС может закупить у Huawei накопители данных на сумму около 25 млрд рублей. Согласно информации, предоставленной инсайдерами, на контракт также претендовали компании Western Digital и «Норси-Транс». В МТС и Huawei не предоставили по этому поводу никаких комментариев.

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Напомним, закон, одним из авторов которого является заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), вступил в силу с 1 июля 2018 года. Согласно ему, российские операторы должны хранить аудиозаписи телефонных разговоров абонентов, а также всю другую информацию о сообщениях иного типа.

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